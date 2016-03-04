法国称若英国脱欧 移民将涌向英国

路透法国亚眠/伦敦3月3日 （记者 Elizabeth Pineau/Kylie MacLellan） - 法国周四警告英国称，若英国选民支持脱欧，法国将停止边境控制，并允许数以千计移民涌向英国。

法国经济部长埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）亦称，法国将向希望留在欧盟的英国银行保持开放。马克龙此言发表于英国首相卡梅伦与法国总统奥朗德出席英法安全峰会之前。

安全保护是卡梅伦推动英国留欧的一个重要理由。卡梅伦上月暗示称，若英国选民投票支持脱欧，居住在法国加莱难民营的难民可能会涌向英国。

“这种关系解体的那天起，移民将不会留在加莱，”马克龙对《金融时报》表示，并称允许英国银行在欧洲运作的规则将失效。

“应该共同致力于缓和已有的关系，而非重建新的关系，”他说道。

奥朗德在巴黎以北120公里的亚眠与卡梅伦举行了会晤。奥朗德会后表示，若英国退欧，英国会面临后果，但称不希望“给英国人民造成压力”。

“将在许多方面造成后果：对单一市场、对金融市场，以及对我们国家之间的经济发展，”奥朗德在记者会上表示。

“我不希望描绘一幅灾难性的图景，但（英国脱欧）将造成后果，包括对人民的影响。这不会令法国与英国之间历史性的友好关系遭到质疑。但这会造成许多影响，包括处理移民问题。”（完）