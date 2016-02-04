法国总统奥朗德称英国不会赢得对欧元区政策的否决权

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎2月3日 - 法国总统奥朗德周三称，英国不能指望赢得对欧元区政策的否决权，并排除就欧盟改革进行新一轮谈判的可能性。

欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）周二提出欧盟改革草案，以说服英国留在欧盟。英国是欧盟成员国，但不是欧元区成员国。

草案提出，要确保坚持愿意或不愿意参与进一步深化经济与货币联盟的成员国相互尊重的原则，从而为欧元区一体化扫平道路，同时也扞卫了非欧元区国家的权利和竞争力。

为了保证非欧元区成员国的关切得到欧盟重视，欧盟将建立相关机制，但图斯克同时强调，这种机制并不意味着赋予非欧元区成员国“否决”或“延缓”欧盟决定的权力

奥朗德称：“一个非欧元区国家，不能对欧元区国家（政策）拥有否决权。”

奥朗德称，定于2月18-19日举行的欧盟峰会上，改革草案不能再有“新的调整”。

他说：“倘若必要会有一些小修改，但不会再举行新的谈判。（方案）已经能给英国必要的保障。”（完）