版本:
中国
市场报道 | 2016年 6月 21日 星期二 00:25 BJT

标题新闻：法国央行称若英国本周公投结果为退出欧盟，法国的银行可能将部分业务撤出伦敦

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐