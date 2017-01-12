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市场报道 | 2017年 1月 13日 星期五 01:39 BJT

标题新闻：ECB管委维勒鲁瓦德加洛称不应对通胀上升感到意外，这是能源价格和ECB政策结果

维勒鲁瓦德加洛为欧洲央行(ECB)管委暨法国央行总裁

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