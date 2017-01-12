标题新闻：法国央行总裁称在英国决定退欧后，跨国企业显示出增加在巴黎业务活动的浓厚兴趣

离岸人民币：4月人民币在国际支付中占比降至1.6%，排名下滑至第七--SWIFT

路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。