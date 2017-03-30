巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演 以吸引企业落户

油市小涨 因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透巴黎3月30日 - 法国金融界人士5月将赴美举行路演，希望吸引美国企业在英国退欧后到巴黎设立据点。
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
该组织称，已经在伦敦、纽约、上海和东京与大型国际性银行、以及资产管理公司、投资、保险和金融科技公司的高管举行约100次会议，他们对巴黎表示出“明显的兴趣”。
不论是法国还是德国都在英国公投退欧后加大力度，希望取代伦敦作为欧洲传统商业中心的地位。
巴黎作为一个重要的国际性城市，其时尚和文化之都的地位也对其有利。不过分析师们称，法国严苛的劳工法可能让雇主望而却步。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透纽约/伦敦5月23日 - 金价周二走低，因美元从六个半月低位反弹，投资者未受英国发生自杀式炸弹袭击后，政治风险加剧的影响。
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