巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演 以吸引企业落户

路透巴黎3月30日 - 法国金融界人士5月将赴美举行路演，希望吸引美国企业在英国退欧后到巴黎设立据点。

代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。

该组织称，已经在伦敦、纽约、上海和东京与大型国际性银行、以及资产管理公司、投资、保险和金融科技公司的高管举行约100次会议，他们对巴黎表示出“明显的兴趣”。

不论是法国还是德国都在英国公投退欧后加大力度，希望取代伦敦作为欧洲传统商业中心的地位。

巴黎作为一个重要的国际性城市，其时尚和文化之都的地位也对其有利。不过分析师们称，法国严苛的劳工法可能让雇主望而却步。(完)