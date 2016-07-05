分析：多个成员国借英国脱欧发泄不满 欧盟权威遭遇“四面楚歌”

2016年4月12日，比利时布鲁塞尔，图为欧盟委员会的标识。 REUTERS/Yves Herman

路透雅典7月5日 - 欧盟的权威正在降低。在英国脱欧后，许多成员国政府和政界人士纷纷挑战欧盟的政策，他们把枪口对准“欧盟的官僚体制”。

捷克总统以及法国总统的部分角逐者主张进行自己的公投，以决定是否继续保留欧盟成员身份，尽管他们一时半会儿也不会进行公投。

自近两周前英国意外脱欧以来，各国对欧盟执委会以及欧洲议会所扮演角色的口诛笔伐似乎更像是为了平息国内的民愤，而不是真的要一致行动剥除欧盟的主要权力。

但这些做法却可能进一步削弱欧盟的统一体制在民众眼中的合法性。

明年将面临总统大选的法国，扬言将不再执行欧盟有关将员工从一个成员国派遣到另一成员国的规定，法国称这损害了本国雇员的就业。法国总统奥朗德已提出修改欧盟并购监管法规，以及限制政府扶持产业的规定，以打造出欧洲的产业巨头。

法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)周日表示，欧盟允许雇主支付给被派遣员工的薪酬低于所在国家水平的做法必须尽快修改，否则法国将不再遵守该规定。

企业主目前不必向派遣员工支付高于东道国最低薪资的薪水，而这个最低薪资常常远低于行业平均水平，企业主为这些员工在他们自己国家的社保系统中支付社保金，但要远低于西欧国家的社保水平。中东欧政府现在对缩减这种社保差距持反对态度。

“为了阻止社会倾销，待遇必须要平等，”法国总理瓦尔斯说。

反欧盟民族主义者勒庞(Marine Le Pen)的支持率激增让保守党候选人朱佩感到不安，他周一呼吁欧盟及其成员国之间要实现新的权力平衡，并暂停欧盟进一步扩大，停止批准土耳其加入欧盟的申请。朱佩还在上周要求就“新欧洲”举行公投。

意大利正在要求欧盟放松一项近期采用的监管规定，即对破产银行损失的追责，股东、债券持有人和储户要先于纳税人。

**“没有灵魂的技术官僚”**

周一意大利总理伦齐直言，欧盟在由“一群没有灵魂的技术官僚”统治着。伦齐一直在设法对欧盟预算赤字规定做变通，目前寻求在必要时向意大利陷入困境的银行注入数十亿欧元资金以给予它们支持。

伦齐还反对因为去年违反欧盟的赤字上限规定而制裁西班牙和葡萄牙。欧盟周二将考虑制裁这步，这个做法有德国的支持，为的是维护被骂得很惨的预算规定。

意大利银行业者的不良贷款负担重达3,600亿欧元(4,011.8亿美元)，上个月英国公投退欧后这些银行股价重挫。意大利正与欧盟执委会就银行重组计划进行磋商，制定一项以政府资金限制银行投资者损失的计划。

对于欧盟执委会决议，欧洲议会可不送交各国议会就批准与加拿大的贸易协定，荷兰及德国部长曾予以抨击。荷兰议会已获保证将有机会参与协定。

但或许最令欧盟烦恼的，是德国资深部长倡议缩减执委会、削减该会职权，及绕过共同的欧洲机构，由政府与政府间的协议来做更多决定。

德国财长朔伊布勒呼吁，为方便起见应将更多政策决议权转交各国政府。这一立场即是欧洲最显眼的气氛指标之一。朔伊布勒长久以来一直支持更紧密的整合。

“若执委会不涉入，那么我们应把事情掌握在自己手中，由政府间来解决问题。”朔伊布勒告诉德国周日世界报，称现在是实用主义当道。

“这种政府与政府间的方式在欧元危机期间曾证明是成功的。”他并称。

德国坚持在欧盟共同机构之外，设立欧元区援助基金，作为各国政府间机构，让德国得以在援助受困国家的每个阶段都有权投下反对票，且对财政政策状况拥有决定性的话语权。

许多专家指称，倘若出现更多这类趋向政府间主义的举措，将强化德国的主导地位，令其他欧盟成员国更加不满。

部分在2004年加入欧盟的前苏联国家，就认为欧盟干涉各国事务，尤其是在法律规范和媒体自由，以及环保规章等问题上，因而对此有所不满。

波兰及捷克外长上周要求欧盟执委会主席贾克，为英国6月23日公投脱欧一事请辞以示负责。

波兰、匈牙利、捷克及斯洛伐克等四个中欧国家曾要求限制欧盟执委会的权力，将更多权力重新下放给各国政府。

“我们需要改变欧盟的整体运作，我认为欧盟执委会的功能需要进行调整，”捷克总理Bohuslav Sobotka指出。 (完)