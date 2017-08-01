焦点：英国首相发言人称欧盟公民在英国自由流动将于2019年终结

2016年6月19日，英国伦敦，脱欧公投前民众在议会广场集会，举着英国国旗和欧盟旗帜。

路透伦敦7月31日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一表示，随着英国脱离欧盟，欧盟公民自动获得的在英国生活和工作的权力也将从2019年3月开始终结。此前英国内阁大臣之间对脱离欧盟的具体安排公开表现出分歧。

自从提前大选搞砸以后，英国脱欧的前景便疑窦重重，政府大臣之间为脱欧的速度、基调以及条件而争吵不休。英国于1973年加入欧盟。

特雷莎·梅在周一提前结束三周的休假，出席一个一战纪念活动。她面临公众的压力，要求她调整自己那种一刀两段的脱欧计划。

政府内部对退欧问题的分歧程度严重到反对党以“内战”来形容。欧盟一些权威政治人物甚至提出英国放弃脱欧的可能性。

特雷莎·梅一再重申，英国会如期在2019年3月底脱欧。

但坎特伯里大主教Justin Welby说这个机率“微乎其微”，因为政治角力将妨碍推进必要的细节工作。Welby是全球数以百万计英国国教社群的精神领袖，也是英国上议院议员。

特雷莎·梅的发言人回应说，政府仍然坚持脱欧时间表的承诺。

**移民问题是争议焦点之一**

来自欧盟的移民将成为争议的焦点之一，因为英国经济依赖外来的劳动力，但许多英国选民认为移民问题失控并对此感到愤怒。

“自由流动将在2019年3月终结，”特雷莎·梅的发言人对记者表示，并称英国政府已经制订出一些细节，包括对退欧后在英国的欧盟公民权益的提议。

“退欧后移民体系的其他细节将按时制订完成。对这些细节的揣测或认为会像目前一样保持人员的自由流动，将是错误的。”

英国政府多年来一直未能兑现将每年的净移民控制在10万人以下的承诺。特雷莎·梅的发言人表示控制移民需要时间，但政府将履行承诺。(完)