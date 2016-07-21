英国新任财政大臣哈蒙德将在G20会议上面临退欧拷问

路透伦敦7月21日 - 本周来自世界各地焦虑的同行们将向英国新任财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)纷纷发问，要求其解释英国如何能够平稳地退出欧盟，并把全球经济可能受到的损害减到最小。

英国脱欧打击了市场，并使主要央行可能出台更多的刺激计划。哈蒙德将于7月23-24日在中国成都参加G20财长及央行总裁会议。

在那里，这位前外交大臣可能会面临压力，需要阐明英国退出欧盟和谈判新的贸易协定的策略。退欧过程可能需要几年的时间，并可能给欧洲经济增添新的压力，而其几乎还没有从欧元区债务危机中恢复过来。

英国6月23日公投决定脱欧，凸显许多发达国家的选民对全球化经济深感不满。

这也给G20财长和央行总裁带来了更多挑战，他们正在努力应对金融危机过后全球经济成长长期缓慢的局面。

哈蒙德周二表示，英国央行将采取帮助经济渡过脱欧冲击的第一步，而可能的预算措施将直到今年晚些时候才可能推出。

**分裂的力量**

国际货币基金组织(IMF)周二表示，该组织原本打算上调全球经济增长预估，但英国公投退欧“使这个工作停了下来”，并促使其下调预估。IMF还称，如果英国未能与欧盟达成友好协议，前景将明显恶化。

“英国退欧是全球经济面临一项广泛威胁的症状，”咨询机构G+ Economics主管Lena Komileva称。“分裂的力量已经威胁到团结的力量，并让协调经济成长政策变得更难。”

瑞银资深经济顾问George Magnus表示，支持英国留欧的哈蒙德将被迫提供首相特雷莎梅有关“退欧就是退欧”承诺的部分遗漏细节。

但Magnus指出，考虑到英国退欧程序启动日期尚不明朗，哈蒙德或许还无法提供太多细节。

尽管鲜少为其他许多国家的财长所知，但哈蒙德却并不是国际政坛的陌生人，他曾出任过英国国防和运输大臣，并在过去两年担任外交大臣。

英国经济目前面临衰退风险。哈蒙德曾建议英国整顿公共财政的时间要长于其前任奥斯本的计划，而奥斯本对减少预算赤字的关注使其在2013年与IMF产生冲突。

立场如此转变或许将受到美国的称赞，美国长久以来一直在敦促其他G20国家通过扩大公共支出来刺激经济成长。但哈蒙德的行动空间有限，因为英国预算赤字与经济产出之比达4%，是富裕经济体中最高水平之一。

在出席成都周六和周日举行的G20会议前，哈蒙德将于周五在北京会晤中国政府官员。奥斯本把中国投资置于优先位置，哈蒙德可能也将强调英国“对企业持开放态度”。(完)