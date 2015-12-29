欧洲人民党党团主席称不想要“英国的欧洲”

路透柏林12月28日 - 欧洲议会最大党团--欧洲人民党党团主席韦伯（Manfred Weber）对德国《法兰克福汇报》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）称，如果英国首相卡梅伦希望解决欧洲的弱点，德国政党基社盟（CSU）将支持卡梅伦，但不想要“英国的欧洲”（British Europe）。韦伯来自基社盟。

英国将在2017年底前就是否退出欧盟举行公投。本月早些时候，欧盟政治领导人与卡梅伦会面，达成了必须形成折衷方案将英国留在欧盟的共识。

卡梅伦表示希望英国留在欧盟，但也暗示如果不能就减少欧盟移民流入、增强企业竞争力、将更多主权还给英国以及保护英国银行免受欧元区歧视性待遇等方面达成协议，他也可能推动英国退出欧盟。

韦伯对《法兰克福汇报》称，如果卡梅伦是希望改革欧盟的繁文缛节、缺乏竞争力等弱点，那么基社盟会支持他。

韦伯称： “我们希望帮助卡梅伦，但我们不想要英国的欧洲，我们想要的是更好的欧洲。”

该报报导称，卡梅伦将出席基社盟明年1月初的会议。

韦伯称，卡梅伦主要将欧盟视为共同市场，而基社盟还视欧盟为政治共同体以及“全球化时代的生命保险”。

他说，如果英国与欧盟达成协议，那英国就不能总在其他国家希望更紧密合作的情况下踩刹车，譬如军事合作方面。

他指出：“如果实施了眼下与英国磋商的改革，结果却是欧洲被削弱，那么欧盟难以与英国找到共同的道路。”（完）