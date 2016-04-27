德国议会党团领导人警告英国 脱欧后不应有特殊待遇

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透德国柏林4月26日（记者 Andreas Rinke） - 德国总理默克尔执政联盟的议员周二称，英国若离开欧盟不应有特殊待遇，且在达成双边协议上或面临艰难的谈判。
德国议员表示，如果英国脱离欧盟，英国民众应该了解面临的风险。他们还称赞了美国总统奥巴马上周发表的谈话。当时奥巴马称，如果英国6月23日投票脱欧，英国将需要数年时间来完成与美国的贸易协议谈判。
德国联邦议会下院联盟党议会党团主席考德尔(Volker Kauder)称，英国将失去以前作为欧盟成员享有的所有好处，“退出就是退出！”
德国基督教民主联盟（CDU）议会党团领导成员Michael Grosse-Broemer称：“规则无疑是为内部的欧洲市场设定的。领导人之间的讨论将像往常一样，但不会有英国。”
他感谢奥巴马再一次明确表示英国在欧洲具有重要地位，“这是他的观点，同样也是我们的。”
德国基督教社会联盟(CSU)议会党团领袖Gerda Hasselfeldt称，英国在脱欧的情况下不应期望有优惠的待遇。
“对我来说，很明显：退出就是退出。英国公民必须知道这项决定将对英国来说是没有特殊待遇，”Hasselfeldt称。（完）
编译：高良萍 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。