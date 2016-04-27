德国议会党团领导人警告英国 脱欧后不应有特殊待遇

(本文由路透中文网编译提供)

路透德国柏林4月26日 - 德国总理默克尔执政联盟的议员周二称，英国若离开欧盟不应有特殊待遇，且在达成双边协议上或面临艰难的谈判。

德国议员表示，如果英国脱离欧盟，英国民众应该了解面临的风险。他们还称赞了美国总统奥巴马上周发表的谈话。当时奥巴马称，如果英国6月23日投票脱欧，英国将需要数年时间来完成与美国的贸易协议谈判。

德国联邦议会下院联盟党议会党团主席考德尔(Volker Kauder)称，英国将失去以前作为欧盟成员享有的所有好处，“退出就是退出！”

德国基督教民主联盟（CDU）议会党团领导成员Michael Grosse-Broemer称：“规则无疑是为内部的欧洲市场设定的。领导人之间的讨论将像往常一样，但不会有英国。”

他感谢奥巴马再一次明确表示英国在欧洲具有重要地位，“这是他的观点，同样也是我们的。”

德国基督教社会联盟(CSU)议会党团领袖Gerda Hasselfeldt称，英国在脱欧的情况下不应期望有优惠的待遇。

“对我来说，很明显：退出就是退出。英国公民必须知道这项决定将对英国来说是没有特殊待遇，”Hasselfeldt称。（完）