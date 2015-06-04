德国副总理称卡梅伦的欧盟改革愿景与欧元区国家背道而驰

路透巴黎6月3日 - 德国副总理加布里尔（Sigmar Gabriel）周三炮轰英国首相卡梅伦的欧盟改革计划，称卡梅伦的欧洲愿景更适合企业利益，而非民众的利益。

加布里尔是在巴黎与党内的中左派人士交流后发出的这番言论。卡梅伦要求对欧盟进行改革，称若要英国留在欧盟，这些改革就是必要的，而如今加布里尔的“炮火”不过是卡梅伦将遭遇的诸多阻力的前奏。

“我们对欧洲的设想与卡梅伦先生对欧洲的设想恰恰相反，”加布里尔对记者表示。

“卡梅伦先生欲将欧洲变回单一市场，”他用英语说道。“卡梅伦先生想要为企业提供一个公平的竞争环境，但这却不是人民的公平竞争环境。（可是）欧洲是人民的。”

数天前，德国和法国起早了一份联合文件，要求对欧元加强管理，而英国不是欧元区的一分子。此举再次引发了外界的猜测，即德法支持一个“双轨的”欧盟，存在核心与非核心成员国之别。

“我们的想法是，我们在欧洲当然可以有不同的融合速度……这个想法是没问题的，”加布里尔说道。

法国经济部长马克龙（Emmanuel Macron）称，法国-德国欧元区改革蓝图旨在刺激欧元区经济，并令欧洲更加民主。该蓝图包括呼吁欧元区国家增加定期峰会次数。

“如果我们能够做到这点，我就能说我们正在自动解决英国的关切，”他说道，并称英国正在寻求简单化和更为灵活的欧盟架构。

“我们已准备好审视这个问题。但与此同时，我们需要一个更强大和更加一体化的欧元区，”他说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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