德国副总理称卡梅伦的欧盟改革愿景与欧元区国家背道而驰

港报社评：美国优先七情上面，做“刁”须防做出大祸--信报1月23日
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎6月3日 - 德国副总理加布里尔（Sigmar Gabriel）周三炮轰英国首相卡梅伦的欧盟改革计划，称卡梅伦的欧洲愿景更适合企业利益，而非民众的利益。
加布里尔是在巴黎与党内的中左派人士交流后发出的这番言论。卡梅伦要求对欧盟进行改革，称若要英国留在欧盟，这些改革就是必要的，而如今加布里尔的“炮火”不过是卡梅伦将遭遇的诸多阻力的前奏。
“我们对欧洲的设想与卡梅伦先生对欧洲的设想恰恰相反，”加布里尔对记者表示。
“卡梅伦先生欲将欧洲变回单一市场，”他用英语说道。“卡梅伦先生想要为企业提供一个公平的竞争环境，但这却不是人民的公平竞争环境。（可是）欧洲是人民的。”
数天前，德国和法国起早了一份联合文件，要求对欧元加强管理，而英国不是欧元区的一分子。此举再次引发了外界的猜测，即德法支持一个“双轨的”欧盟，存在核心与非核心成员国之别。
“我们的想法是，我们在欧洲当然可以有不同的融合速度……这个想法是没问题的，”加布里尔说道。
法国经济部长马克龙（Emmanuel Macron）称，法国-德国欧元区改革蓝图旨在刺激欧元区经济，并令欧洲更加民主。该蓝图包括呼吁欧元区国家增加定期峰会次数。
“如果我们能够做到这点，我就能说我们正在自动解决英国的关切，”他说道，并称英国正在寻求简单化和更为灵活的欧盟架构。
“我们已准备好审视这个问题。但与此同时，我们需要一个更强大和更加一体化的欧元区，”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。