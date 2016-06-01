近三分之一德国民众支持德国退出欧盟--调查

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林5月31日 - 周二出炉的一项调查显示，近三分之一的德国民众会投票支持德国退出欧盟。这暗示德国民众对欧盟普遍持怀疑态度。
德国民众对欧盟的不满与日俱增，许多民众对去年一年逾百万难民涌入感到不安，同时也对不得不援助陷入债务危机的希腊感到愤怒。
YouGov为德国《商报》（Handelsblatt）进行的一项民调显示，若举行退出还是留在欧盟的公投，近54%的德国民众支持留在欧盟，29%的民众则希望退出欧盟。
英国将在6月23日就留在还是退出欧盟举行公投。周二出炉的两项民调显示，“脱欧”阵营的支持率后来居上。
在德国和瑞典，有逾一半的受访民众希望英国留在欧盟；在法国，则只有42%的受访民众希望英国留在欧盟。
这项在5月19-24日间进行的调查显示，多数受访者认为，如果英国公投结果支持退出欧盟，则会引发多米诺骨牌效应，其他国家也会决定退出欧盟。
当被问及谁从欧盟成员国身份中获益最多时，英国受访者称是德国，德国和法国受访者则认为希腊是最大的赢家。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。