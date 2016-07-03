欧盟各国应采取更多政府间途径解决问题--德国财长

路透柏林7月3日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)敦促将留在欧盟的27个成员国，如果发现欧盟执委会没有作用，应采取“政府间途径”解决问题。

朔伊布勒接受德国周日世界报采访时称，现在是采取实用主义的时候：“如果欧盟执委会不行动，那么我们应自己接手，在政府间解决问题。”

“这种政府间途径在欧元区危机期间证明是成功的，”他称。

在被问及欧洲机构是否应该改革时，朔伊布勒称这耗时太长，迅速调整欧洲条约不大可能。

在被问及他是否呼吁削弱欧洲议会时，朔伊布勒称：“完全没有。我只是说我们应该更加务实，行动更快。”

他表示总的来说赞成欧盟加深一体化，但现在不是时候，因为煽动行为和对欧元的怀疑情绪在上升。(完)