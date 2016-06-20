若英国退欧 欧盟必须防止一体化进程出现逆转--德国外长

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透柏林6月20日 - 德国媒体周一引述德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)的话报道称，如果英国本周公投选择退出欧盟，则欧盟必须防止一体化进程出现逆转。
根据德国几家报纸刊出的采访，史坦迈尔称“若英国选择退出欧盟，那么第二天我们无法在少一个成员国的情况下，还继续像往常一样行事。”
他指出，如果英国退欧，将会严重损害欧洲项目，其余欧盟成员国将必须竭尽全力防止一体化进程出现逆转。
“我们欧洲承担着一个共同的责任，即确保我们不会倒退回到单个国家的民族主义状态，”史坦迈尔说。
此前德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)激昂地呼吁欧盟更加强大和统一，他警告称欧洲国家依靠单打独斗应对不了21世纪的挑战。(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。