若英国退欧 欧盟必须防止一体化进程出现逆转--德国外长

路透柏林6月20日 - 德国媒体周一引述德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)的话报道称，如果英国本周公投选择退出欧盟，则欧盟必须防止一体化进程出现逆转。

根据德国几家报纸刊出的采访，史坦迈尔称“若英国选择退出欧盟，那么第二天我们无法在少一个成员国的情况下，还继续像往常一样行事。”

他指出，如果英国退欧，将会严重损害欧洲项目，其余欧盟成员国将必须竭尽全力防止一体化进程出现逆转。

“我们欧洲承担着一个共同的责任，即确保我们不会倒退回到单个国家的民族主义状态，”史坦迈尔说。

此前德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)激昂地呼吁欧盟更加强大和统一，他警告称欧洲国家依靠单打独斗应对不了21世纪的挑战。(完)