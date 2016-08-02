标题新闻：德国DIW预计英国脱欧将令今明两年英国经济增幅分别降低0.3和1.2个百分点－德国商报

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运价攀升
波罗的海海岬型船运价指数 大涨85点，或6.15%，至1,468点。海岬型船舶日均获利上升659美元，报11,002美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
DIW为德国六大智库之一
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波罗的海海岬型船运价指数 大涨85点，或6.15%，至1,468点。海岬型船舶日均获利上升659美元，报11,002美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
Canadian Real Estate Association(CREA)为加拿大房地产协会 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)