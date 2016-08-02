标题新闻：德国DIW预计英国脱欧将令今明两年英国经济增幅分别降低0.3和1.2个百分点－德国商报

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运价攀升

波罗的海海岬型船运价指数 大涨85点，或6.15%，至1,468点。海岬型船舶日均获利上升659美元，报11,002美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。