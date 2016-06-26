一周经济焦点：英国退欧增加全球经济不确定性 但影响不会立竿见影

路透伦敦/悉尼6月24日 - 英国脱欧给全球经济造成的拖累究竟有多大，我们最初只能从企业调查中寻找答案，之后才是硬数据。由此产生的时滞，增加了经济成长的不确定性。

在周四公投前，全球多数经济机构都曾对英国退欧的影响可能波及全球发出警告。国际货币基金组织(IMF)之前将退欧公投列为全球主要风险之一。

“英国退欧可能瓦解也已建立的贸易关系，从而给地区和全球经济造成严重损害，”IMF经济顾问兼研究部门主任奥伯斯法尔德在4月发布半年度世界经济展望报告时表示。

各国央行也认识到英国退欧的风险，并已明确表示将全力以赴安抚市场。

IMF敦促平稳过度，七国集团(G7)财长在一份声明中表示，他们正密切关注市场发展，且认同汇率的无序波动可能影响经济和金融稳定。

与此同时，有迹象显示，全球成长可能正在放缓。

IMF下调了今年全球成长预估，预计2016年“温和增长3.2%”，这主要得益于新兴市场经济体的提振。欧元区等发达经济体的增速预计要慢得多。

在英国决定退欧后，周五各国政府官员和投行分析师都对经济前景持谨慎态度。

“全球经济本来就很脆弱，现在就更加岌岌可危了，”花旗分析师在一份报告中称。

尽管面对英国退欧这样的重大变故，金融市场会做出即时的反应，但其对经济产生的更加深远的影响会随着时间的推移逐渐显现出来。那些需要招聘、需要进行买卖和作商业投资决定的人，他们的忧虑会与日俱增。

“最开始，我们会看到其对消费者信心和企业调查产生的影响。之后，其影响将会在硬数据中体现出来，”渣打银行的欧洲分析师Sarah Hewin表示。

特别需要关注的是月度采购经理人指数(PMI)，这类数据反应了全球制造和服务企业的生产意向。

“PMI数据转弱，可能在稍后的工业生产中反应出来，”Hewin说。

下周的出炉的PMI数据还不会反应出公投的影响，但却能从中看到公投前的不确定性。分析师要到7月中到7月底才能做出首批预估。

**不确定性加剧**

尽管还不确定英国退欧是否会像IMF和其它机构预期的那样，给全球经济造成重大冲击，但很多经济学家认为影响在所难免。

“从实体经济来看，全球GDP肯定会受到影响，美国GDP、日本GDP，全球各国的GDP无一能幸免，”Sumitomo Corp Global Research的总裁Bob Takai说。

毫无疑问，英国将会是受创最重的国家。一项周五公布的路透调查结果显示，受访的70位经济学家和分析师认为，英国经济来年滑入衰退的机率为53%，未来两个季度经济最多是零增长。

英国退欧将会给欧元区造成怎样的影响可能是关键。在欧洲央行注入的数万亿欧元的刺激下，欧元区经济刚刚开始恢复增长。但现在，整个欧盟却面临更大的风险。

“退欧事件给民众信心和汇率造成的影响可能导致2017年GDP增幅下降0.6个百分点。其所造成的政治影响可能会更大，”ING Research在一份报告中称。

透过7月25日出炉的衡量德国经济发展的指标Ifo企业景气指数，能看到最初的征兆。6月数据今日已经公布，显示英国退欧前德国经济稳健增长。

经济学家称，德国经济不会继续保持这样的增速，且认为，退欧影响将波及德国和欧洲之外的全球其它地区。

“由于欧盟是中国最大的贸易伙伴，欧盟经济放缓将拖累中国的成长，”中金公司的分析师吴洁云(音)表示，“作为新兴市场经济体，中国将因避险意愿增强而受创。”(完)