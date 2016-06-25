金价升至逾两年高位 英国脱欧引发投资人避险

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦/纽约6月24日 - 金价周五一度跳涨高达8%，升至逾两年高位，因英国公投结果选择退出欧盟，震动全球市场，引发投资人涌向黄金等避险资产。
以英镑计算，金价录得两位数涨幅，升破每盎司1,000英镑，为逾三年来首见，盘初一度飙升21%，以欧元计算的金价则一度大涨13%。
1849 GMT，现货金涨4.9%至，每盎司1,317.20美元，盘中一度触及1,358.20美元的高位；8月美国期金收高4.7%，至每盎司1,322.40美元，脱离稍早触及的1,362.60美元的高位。
美国期金成交量超过57.685万口，为纪录第二高，相当于价值约763亿美元的5,770万盎司黄金成交。
“英国退欧令金市得益，因带动整体避险模式，黄金对所有人来说都是避险资产。”Indosuez Wealth Management首席分析师Marie Owens Thomsen表示。
“由于英国投票退欧，我们认为金价突破1,350-1,360美元水准的可能性增加，因此我们上调目标价至1,400美元区间。”
以英镑计价的黄金价格尾盘涨14%，报每盎司961.82英镑，海外市场最高涨至1,019.03英镑。以欧元计价的金价涨7.3%至每盎司1,182.47欧元，脱离高位1,244.34欧元。
英国退欧公投尘埃落定，民众最终选择离开欧盟，这迫使首相卡梅伦辞职，并对二次世界大战后的欧洲大团结计划构成最严重的打击。
英镑创历来最大单日跌幅，触及31年低点，全球股市市值蒸发约2万亿美元。
现货银上涨2.65%，至每盎司17.73美元。现货铂金上扬1.83%，至每盎司977.60美元。现货钯金逆市下挫2.80%，至每盎司548.20美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。