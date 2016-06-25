金价升至逾两年高位 英国脱欧引发投资人避险

路透伦敦/纽约6月24日 - 金价周五一度跳涨高达8%，升至逾两年高位，因英国公投结果选择退出欧盟，震动全球市场，引发投资人涌向黄金等避险资产。

以英镑计算，金价录得两位数涨幅，升破每盎司1,000英镑，为逾三年来首见，盘初一度飙升21%，以欧元计算的金价则一度大涨13%。

1849 GMT，现货金涨4.9%至，每盎司1,317.20美元，盘中一度触及1,358.20美元的高位；8月美国期金收高4.7%，至每盎司1,322.40美元，脱离稍早触及的1,362.60美元的高位。

美国期金成交量超过57.685万口，为纪录第二高，相当于价值约763亿美元的5,770万盎司黄金成交。

“英国退欧令金市得益，因带动整体避险模式，黄金对所有人来说都是避险资产。”Indosuez Wealth Management首席分析师Marie Owens Thomsen表示。

“由于英国投票退欧，我们认为金价突破1,350-1,360美元水准的可能性增加，因此我们上调目标价至1,400美元区间。”

以英镑计价的黄金价格尾盘涨14%，报每盎司961.82英镑，海外市场最高涨至1,019.03英镑。以欧元计价的金价涨7.3%至每盎司1,182.47欧元，脱离高位1,244.34欧元。

英国退欧公投尘埃落定，民众最终选择离开欧盟，这迫使首相卡梅伦辞职，并对二次世界大战后的欧洲大团结计划构成最严重的打击。

英镑创历来最大单日跌幅，触及31年低点，全球股市市值蒸发约2万亿美元。

现货银上涨2.65%，至每盎司17.73美元。现货铂金上扬1.83%，至每盎司977.60美元。现货钯金逆市下挫2.80%，至每盎司548.20美元。(完)