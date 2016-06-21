如果英国退出欧盟 将不能再次加入--外交大臣

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透卢森堡6月20日 - 英国外交大臣夏文达周一表示，如果英国退出欧盟，以后将不能再次加入，因为取得成员国身份的要求将会过于繁琐。
他说周四对于欧盟身份的公投“没有回头路”。
“就算英国考虑再加入，也不会让人相信，”他说。
“如果未来的英国政府想加入欧盟，将会面临标准条款，”夏文达说，其中包括加入欧元区、欧盟的自由通行以及安全和司法立法等领域。
“因此，周四将会是一个很不对等的决定。如果我们决定退出，那就是永远离开，没有改变主意或回头的余地。”(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。