如果英国退出欧盟 将不能再次加入--外交大臣

路透卢森堡6月20日 - 英国外交大臣夏文达周一表示，如果英国退出欧盟，以后将不能再次加入，因为取得成员国身份的要求将会过于繁琐。

他说周四对于欧盟身份的公投“没有回头路”。

“就算英国考虑再加入，也不会让人相信，”他说。

“如果未来的英国政府想加入欧盟，将会面临标准条款，”夏文达说，其中包括加入欧元区、欧盟的自由通行以及安全和司法立法等领域。

“因此，周四将会是一个很不对等的决定。如果我们决定退出，那就是永远离开，没有改变主意或回头的余地。”(完)