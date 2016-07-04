分析：从欧盟退房后 英国或需开启“加州旅馆”模式

2016年2月16日，欧盟总部外飘扬的欧盟旗帜和英国国旗。 REUTERS/Yves Herman

路透布鲁塞尔7月4日 - 英国自作自受公投退欧之后，要想避免经济和政治损害的恶性循环，其最好的选择就是所谓的“加州旅馆”模式。

正如老鹰合唱团1977年主打歌曲中所唱的，“你随时可以退房，但你永远逃不出这里。”

一旦尘埃落定，英国可以递交通知、从欧盟退房走人；但同时像挪威那样成为欧洲经济区的成员，从而在一半意义上仍然留在这个全球最大贸易集团。英国可以磋商外交、安全方面的增强版政治合作，甚至可以在某些欧盟事务研议中获得发言权，尽管不是投票权。

但这个退而求其次的解决方案似乎不大可能成行。

如果可能的话，英国即将散伙的领导班子可能需要几个月的时间来重新界定与欧盟关系中的国家利益，而且要与6月23日公投中表达的公众意愿相契合。

即将离任的首相卡梅伦，没有立即根据欧盟条约中的第50条款递交退欧通知以“结账”走人，这就是其中一个原因。递交正式通知将启动为期两年的谈判，议定各项分手事宜。

金融和企业圈中的绝大多数人希望还能自由进入欧盟这个超过5亿人口的巨大单一市场，这意味着还需要遵守诸多欧盟法规，并接受劳工的自由流动。

由于这些人士为执政的保守党提供了资金，他们应该会对下任首相拥有一些影响力。

但英国人投票退出欧盟，主要是因为对来自欧盟其他国家的移民不满，同时渴望“重新夺回”边界管理和立法权。而这两项都是互相排斥的。

卡梅伦把正式通知欧盟并启动脱欧谈判这个吃力不讨好的任务留给了他的继任者。下任保守党领袖兼首相的主要竞争者对此并不着急。保守党将于9月9日宣布新首相人选。

英国司法大臣高文浩和内政部大臣文翠珊已表示，他们今年不会正式知会欧盟，而是希望先对英国与欧盟未来关系的性质进行非正式的试探。高文浩拒绝为脱欧定下时间表，而支持英国留欧的文翠珊则表示，脱欧进程将延续数年时间。

欧盟其他27个成员国决心避免有害的长期不确定性，希望在2019年欧洲议会竞选活动之前解决这个问题。英国料不会参加这次欧洲议会选举。

因此，他们正施压伦敦方面，要求英国尽快发出通知，并警告称在此之前不会举行任何协商，不管是正式的还是非正式的。他们还在没有英国参加的首次会议上明确表示，进入欧盟单一市场必须全面遵守“四项自由流动”，即商品、资本、劳工和服务自由流动。

英国政界人士可能认为时间站在他们一方，而且时间拖得越长他们越能达成条件更好的交易。但即使欧盟其他成员国不能强迫英国触发第50条款，他们却掌握着主动权。

欧盟成员国政府握有单一市场大门的钥匙。由于即将退出欧盟，英国不再有这一优势。

长期不确定性将使英国投资遇冷，而且可能促使金融企业撤离伦敦金融城，因欧元区开始为英国退欧的日子做准备。

“他们拖延发通知的时间越长，英国退欧实际带来的影响会越大。资金已经在撤离伦敦，”欧盟一位官员表示。欧元清算交易将移至欧元区内，不必等待达成退出协议。

但一些退欧派政界人士仍否认他们面临的这个艰难选择。他们的观念是欧洲不敢怎么样。

卡梅伦内阁退欧派资深官员纪嘉林(Chris Grayling)在接受路透专访时表示，欧盟非常愿意与英国达成“合理的”贸易安排。

“他们进入英国市场与英国进入欧盟市场是对等的，”他说，并称在任何协商中，英国金融服务领域将必须得到保护。

反欧盟的英国独立党(UKIP)领袖法拉奇(Nigel Farage)表现得更强烈，他在欧洲议会对欧盟伙伴国表示：“如果你们要意气用事拒绝合理贸易协议的想法，那么你们受到的影响将远超过我们。”

他说，如果双方强加关税，那么成千上万德国汽车行业的工作将不保。

目前保守党党魁主要候选人似乎不再倾向于留在欧盟单一市场，因为选民将控制移民列为优先要务。一些人希望他们仍然能达成特殊协议，让英国可以更严格的控制劳工自由流动。

如果国际金融机构和分析师预测的衰退、就业减少以及更多的汇市风暴开始产生影响，这种想法可能会改变。

金融服务行业渴望保住“护照”，即允许总部在伦敦的银行和金融企业在欧洲大陆出售服务，无需付出高昂代价在欧洲大陆设立分支机构。

尽管卡梅伦上周最后一次参加欧盟峰会时，请求重新考虑自由流动问题，但欧盟内部劳工流动对于英国的伙伴国家来说却不是个大问题。改变规则可能带来很大争议。

波兰、匈牙利和罗马尼亚等劳工输出国认为，他们在2月协议中同意英国不对入境四年以下的工人提供在岗工人福利，已经在尽力帮助伦敦。

所以不想在自由流动方面再对英国提供特殊优惠，相比之下“加州旅馆”的模式可能都更容易接受。(完)