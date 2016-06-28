英国卫生大臣亨特称英国可能举行二次公投

中国中央政府批准香港两名司长请辞 林郑月娥宣布参选特首（更新版）
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透伦敦6月27日 - 英国卫生大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt）在周一《每日电讯报》刊登的信中称，若英国能与欧盟就全面管控边境达成协议，英国可能就欧盟成员国身份举行二次公投。
亨特称，在英国递交退出欧盟的通知前，应该先给首相卡梅伦的继任者与欧盟谈判的机会，以便就移民问题达成协议并呈现给英国公众。
亨特表示：“所以在启动程序前，我们需要谈判一项协议，并通过公投或者下次大选时的保守党宣言呈现给英国人民。”
Spectator杂志的政治编辑周一在Twitter上称亨特“很可能”寻求接替卡梅伦担任首相，但未说明消息来源。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。