英国卫生大臣亨特称英国可能举行二次公投

路透伦敦6月27日 - 英国卫生大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt）在周一《每日电讯报》刊登的信中称，若英国能与欧盟就全面管控边境达成协议，英国可能就欧盟成员国身份举行二次公投。

亨特称，在英国递交退出欧盟的通知前，应该先给首相卡梅伦的继任者与欧盟谈判的机会，以便就移民问题达成协议并呈现给英国公众。

亨特表示：“所以在启动程序前，我们需要谈判一项协议，并通过公投或者下次大选时的保守党宣言呈现给英国人民。”

Spectator杂志的政治编辑周一在Twitter上称亨特“很可能”寻求接替卡梅伦担任首相，但未说明消息来源。（完）