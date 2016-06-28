英国卫生大臣称英国可能举行二次公投

企业并购：英美烟草同意以494亿美元收购同业Reynolds的57.8%股份
路透伦敦1月17日 - 英美烟草 周二表示已同意买入美国同业Reynold American Inc 的收购条款。此前英美烟草将其对后者57.8%股份的报价提高到494亿美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦6月27日 - 英国卫生大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt）在周一《每日电讯报》刊登的信中称，若英国能与欧盟就全面管控边境达成协议，英国可能就欧盟成员国身份举行二次公投。
亨特称，在英国递交退出欧盟的通知前，应该先给首相卡梅伦的继任者与欧盟谈判的机会，以便就移民问题达成协议并呈现给英国公众。
亨特表示：“所以在启动程序前，我们需要谈判一项协议，并通过公投或者下次大选时的保守党宣言呈现给英国人民。”
Spectator杂志的政治编辑周一在Twitter上称亨特“很可能”寻求接替卡梅伦担任首相，但未说明消息来源。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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路透台北1月17日 - 台湾元大投信周二推出美国政府20年期以上债券ETF(可上市交易基金)伞型基金，为台湾集中市场首发以债券为资产类别的ETF(可上市交易基金)标的。
路透首尔1月17日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0724GMT，外资 在韩国股市卖超85亿韩元。外资已连续三天卖超韩股，期间累计净卖出3, 563万亿韩元(3.0409亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月17日 -8.5 90.1 -82.8 ^1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430