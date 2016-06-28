英国卫生大臣亨特称正在考虑是否角逐首相职位

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦6月28日 - 英国卫生大臣亨特周二称，他正在认真考虑是否参加首相职位角逐。

亨特在英国独立电视台（ITV）的《早安英国》节目上表示，他正在考虑是否在周四下任保守党领袖提名结束前加入角逐。亨特支持英国留欧。

“我正在认真考虑，”他说道。“我想要做的是就英国在脱欧后需要成为的角色提出论点。这是一个巨大的转变，如果我们把事情做对，我们就能成功。”

卡梅伦在英国公投脱欧后宣布将辞去首相职务。支持脱欧的鲍里斯·约翰逊是接替卡梅伦的热门人选，但其他许多知名保守党人士也被认为正考虑加入角逐。

亨特称，英国仍必须留在欧盟单一市场。他在《每日电讯报》上撰文称，若英国能与欧盟就全面管控边境达成协议，英国可能就欧盟成员国身份举行二次公投。