ICM最新民调显示公投民意转向“脱欧” 英镑应声挫跌

路透伦敦5月31日 - 根据民调公司ICM就英国下月公投所做的两份调查，英国民意已逐渐转向支持脱离欧盟，这让投资者大感意外，英镑也为之挫低。

ICM为英国卫报所做的两份民调中，“脱欧”支持率均领先“留欧”三个百分点。这两项民调一个是透过网络调查，另一份是以电话访问进行。

这两项民调是在5月27-29日进行。在此之前，英国官方上周四公布的数据显示，英国去年移民净流入创下纪录第二高。上周，脱欧派领袖把焦点再次放在移民问题上。

英国人将在6月23日公投决定是否留在欧盟。公投结果对英国的政治、经济、国防和外交将产生深远影响，且更广阔的地区也将受到波及。

从美国总统奥巴马到国际货币基金组织(IMF)，全球各国许多领导人以及国际组织纷纷向英国选民警示脱欧风险。英国央行亦表示，脱欧可能会把英国经济拽入衰退。

尽管存在这些警示，“脱欧”阵营似乎还是因移民问题而获得更多支持。许多选民担心，移民会让英国国内的教育、医疗和住房资源陷入紧张。

ICM称，周二公布的民调当中，“脱欧”阵营在一项电话调查中首次取得领先。

此前电话调查通常显示“留欧”阵营领先。这次的变化让措手不及的金融市场出现大幅波动，英镑兑美元急跌至一周低位。

ICM周二公布的电话调查共访问了1,004名18岁以上人士，其结果显示45%的受访者支持“脱欧”，42%的受访者支持“留欧”。13%的受访者表示尚未做出决定。

ICM在线调查访问了2,052名人士，结果显示“脱欧”支持率较“留欧”高出3个百分点，分别为47%和44%。另外9%的受访者表示尚未做出决定。

ICM上周公布的在线调查则显示，“脱欧”和“留欧”阵营支持率不相上下，均为45%。(完)