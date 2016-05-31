版本:
中国
债券 | 2016年 5月 31日 星期二 22:47 BJT

标题新闻：ICM电话民调显示45%受访者支持退欧，42%支持留欧，上次民调分别为39%和47%

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐