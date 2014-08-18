若英国退出欧盟可能致银行大批撤离--FT

路透8月17日 - 《金融时报》周日援引知情人士的消息报导，一些华尔街银行正在制定初步计划，内容包括将部分伦敦业务迁至爱尔兰，以应对英国退出欧盟的可能。

报导援引知情人士的消息称，如果需要撤出英国，花旗集团(C.N)、摩根士丹利(MS.N)和美国银行(BAC.N)将考虑把一些欧洲业务转而放在爱尔兰。

报导称，相关计划仍处于初步阶段。

美国银行和摩根士丹利对该报导未予置评。路透记者在工作时间之外未能立即联系到花旗人士置评。

英国首相卡梅伦(David Cameron)曾承诺，如果2015年保守党获得连任，将就重新协商后的欧盟成员国资格条款举行公投。这令人担心，英国这个全球第六大经济体可能会退出欧盟。

这种局势令伦敦金融城的很多人感到担心。这里是全球金融中心之一，占英国经济总量的大约十分之一。(完)

(编译 王颖；审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。