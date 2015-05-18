英国外长称希望尽快与欧盟达成协议--金融时报

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透伦敦5月15日 - 据金融时报周五报导，英国外交大臣夏文达表示，该国希望尽快与欧盟达成新协议。
英国首相卡梅伦在上周大选中获得多数选票，他此前曾承诺重新就英国与欧洲的关系展开谈判，然后在2017年年底前就是否退出欧盟的问题展开公投。
夏文达在北大西洋公约组织(NATO)土耳其外长会议间隙明确表示，修订欧盟条约本身并不是英国保守党政府的政治目标。一些欧盟领导人反对修订条约。
根据金融时报报导，夏文达说，重新谈判的时间将“完全取决于我们的伙伴。”
“如果他们对这一(改革)议程持积极态度，我们将尽快启动，”他说。
金融时报称，一个选项是欧盟领导人公布一项按照国际法具有约束力的决定，但实际上是推迟修订公约的时间。
“我希望最后是这样一个过程：制定好一篮子改革计划；获得投票通过；英国与欧盟的关系有所改变，英国与欧盟真正联起手来，且英国有更大话语权，”夏文达说。
夏文达说，他的目的是支持英国留在欧盟。(完)
(编译 王颖；审校 张明钧)
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