卡梅伦称英国的欧盟改革要求并非“不可能的任务”

路透伦敦11月10日 （记者 Kylie MacLellan） - 英国首相卡梅伦周二将宣布他对欧盟改革的要求并非“不可能的任务”，而是欧盟领导人如果想让英国留欧必须付出的代价。

卡梅伦之前少有透露其想要欧盟进行何等改革，让一些欧盟官员感到受挫。卡梅伦周二将致信欧洲理事会主席图斯克，列出他的四个主要改革目标。

这些目标包括：保证非欧元区成员国享有公平、增强竞争力、豁免于“日益紧密的联盟”的原则以及应对人口自由流动问题泛滥。

“英国和欧洲的其他地方将有人说，我们开启了一项不可能完成的任务，”据其办公室发布的演讲稿摘要，卡梅伦将在演讲中表示。“我不这么认为。”

卡梅伦称，他倾向于英国留在一个改革后的欧盟，但他也将通过此次演讲发出他迄今最强的警告讯息，即除非欧盟其他领导人同意他的改革要求，否则他可能支持英国脱欧。

卡梅伦的信件将启动欧盟改革的重新谈判，欧盟领导人将在12月举行峰会以敲定英国新改革要求的细节。卡梅伦已承诺在2017年底前就英国是否脱欧举行全民公投。

“欧盟有解决棘手难题的记录。欧盟可以解决这个问题。让我们下定决心解决这个难题吧，”卡梅伦将在信中表示。

民调显示英国支持留欧与脱欧的比例差距正在缩小之后，卡梅伦近几周加强了对“脱欧派”的反对，强调欧盟改革后英国留欧的利益。（完）