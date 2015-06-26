欧洲政经：英国首相卡梅伦争取在欧盟峰会重新协商英国与欧盟的关系

这次峰会标志着英国正式开始重新磋商与欧洲的关系，不过卡梅伦料仅会简单陈述他的愿景。

离开欧盟曾经被认为不可能成真。20年前，英国政坛对于是否加入欧元曾争论不休，而退出的说法仅是英国两大政党边缘派系所持的怀疑论。

但在党内欧元怀疑论者的压力下，加上反欧盟政党英国独立党(UKIP)崛起，卡梅伦在2013年承诺若连任则举行公投。而他在七周前赢得大选。

包括德国总理梅克尔在内的欧盟领导人希望留住英国。

但英国对其欧盟成员国地位态度矛盾，一直想要在规则上争论，让很多欧洲国家政府感到挫折。

包括英国电讯 、easyJet 和一家国内酒厂等的商业领袖呼吁卡梅伦让英国留在欧盟，称从内部让欧盟改革更好一些。(完) (编译 许娜/王丽鑫；审校 李婷仪)