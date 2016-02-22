《专题新闻快速浏览》--英首相将脱欧公投定在6月23日，伦敦市长支持脱欧****

英国首相卡梅伦周六将英国是否留在欧盟的公投时间定在6月23日。此次公投对英国内部团结和欧盟生存能力可能具有深远影响。卡梅伦之前与欧盟其他27国领导人达成协议，给予该国“特殊地位”，随后向英国政府的高级部长介绍了这一新的解决方案。但内阁中有几位成员反对这项协议，其中包括他的亲密盟友。

伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)周日表态支持英国脱离欧盟，增加了英国选民6月公投赞成脱欧的可能性，给卡梅伦构成一大打击。民调显示，约有五分之一的英国选民尚未作出决定，不过自卡梅伦在欧盟峰会上达成协议之后，支持英国留在欧盟的倾向升温。

英镑周一重挫，兑日圆触及两年低位，因围绕英国可能脱离欧盟的担忧加重。英镑兑美元、欧元和日圆均下挫近1%，基本回吐了上周五录得的涨幅。

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