伦敦市长约翰逊称支持英国脱欧 与卡梅伦出现分歧

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦2月22日 （记者 William James/Guy Faulconbridge） - 伦敦市长约翰逊（Boris Johnson）周日称支持英国脱欧，这增加了英国选民在6月公投中投票脱欧的可能性，对首相卡梅伦造成打击。

约翰逊称，卡梅伦未能在周五与欧盟达成的协议中实现根本性改革。这位英国最富魅力的政治人物之一与首相在去留欧问题上出现分歧，这激化了去留欧的公投活动。

约翰逊称，他喜爱欧洲的文化、文明和食物，但欧盟面临失去民主控制的危险。约翰逊在政治上的滑稽与古怪“作秀”外表被认为掩盖了其接替卡梅伦的强烈雄心。

“我最不希望的就是与大卫·卡梅伦或者（英国）政府作对，但在痛心过后，我认为除此之外我什么也做不了。我将拥护‘投票脱欧’，”约翰逊在他位于伦敦北部的住宅外对记者表示，之前二十分钟他已通过短信将决定告知卡梅伦。

“我想要这个国家的人民有一个更好的协议，为他们节省金钱、拿回控制权，”约翰逊表示。约翰逊自2008年以来担任伦敦市长，也是卡梅伦所在保守党的国会议员。

51岁的约翰逊称，他不会参加反对自己所在政党成员的辩论。但他的决定使其事实上成为倡议英国脱欧的领袖。约翰逊是英国最知名的政治人物之一。

记者询问他加入脱欧阵营是否是寻求取代卡梅伦的第一步，约翰逊拒绝就此作答，并微笑称无论公投结果如何卡梅伦都应留任。

就在卡梅伦称赞与欧盟领导人达成协议的不到48小时后，约翰逊的挑战深化了保守党内部对待欧洲的分歧。（完）