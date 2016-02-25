英司法大臣称英国与欧盟达成的新协议可遭撤销，唐宁街否认

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦2月24日 - 英国司法大臣高文浩（Michael Gove）对英国广播公司（BBC）表示，英国与欧盟就成员国身份达成的新协议可能遭欧洲法院撤销，尽管获得了欧盟所有成员国的支持。

位于唐宁街的英国首相办公室否认了这种说法，称英国与欧盟的新协议是国际法上不可撤销的决议，需要欧洲法院对此进行考量。

高文浩被认为是英国内阁的重量级成员，也是卡梅伦的密友与政治盟友，但高文浩以及另外五名内阁成员反对卡梅伦与欧盟达成的新协议，并称他们将致力于推动英国脱离欧盟。

高文浩的影响力不如伦敦市长约翰逊，但他作为司法大臣在法律议题上的观点会受重视。约翰逊是英国保守党内部表态支持“脱欧”的最知名成员。

“事实是在《欧洲联盟条约》（下称条约）更改前，欧洲法院不受该协议约束，而我们不知道条约何时更改，”高文浩在BBC周三晚播出的访谈中表示。

“欧洲法院凌驾于所有欧盟成员国之上，并将最终根据条约（对协议进行）进行裁决，但协议尚未纳入条约。我认为人们认识到这点很重要，”高文浩称。

唐宁街发表声明否认高文浩的说法。

“有关这项协议不具法律约束力的说法是不正确的。英国与欧盟达成的新协议具有法律约束力，是国际法上一项不可撤销的决议，欧洲法院需要对此进行考量，”声明称。（完）