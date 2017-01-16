英国金融市场：硬脱欧担忧打击英镑，特雷莎梅将于明日发表脱欧计划讲话

路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。
一些英国媒体认为，特雷莎梅将在周二的讲话中背弃欧盟单一市场准入，采取硬脱欧立场。欧盟市场占英国进出口总量约一半。
首相发言人称关于特雷莎梅发言论调的报导仅是“臆测”。特雷莎梅将于本周参加在达沃斯举办的世界经济论坛。
发言人的言论帮助英镑在伦敦交易时段稳定下来，但仍无法力挽狂澜。英镑一度跌穿1.20美元，不含10月“闪崩”事件在内，这是近32年以来最低位。兑日圆 更是大跌最多2.5%。
“英镑明显非常易受‘硬脱欧’忧虑影响，”荷兰合作银行外汇策略师Jane Foley称，“不确定性本身就是个不利因素，我认为也许这是特雷莎梅周二讲话提供一点澄清的原因之一。”
自去年脱欧公投以来，英镑兑美元 已经累积下跌近20%，兑欧元 累积下跌近14%。1400GMT，英镑兑美元下跌近1%，报1.2060美元，兑欧元下跌0.6%，报0.8780，对冲英镑波动
的需求处于去年7月以来最高。
但英国股市 却继续受益。英股富时指数是欧洲主要股市中唯一上涨的指数。自脱欧公投以来，英国股市已经急升了25%，部分因为英镑急挫帮助了赚取美元和欧元的国际化公司的业绩。
指标英债 也上涨，跑赢债市，因欧洲股市普遍遭抛售，令投资者转向传统的避险债市。(完)
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(编译 刘静；审校 利棣儿)