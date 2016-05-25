退欧带来的经济冲击或将抵消对英国财政的正面影响--IFS

路透伦敦5月25日 - 财政研究所(Institute for Fiscal Studies, IFS)周三称，如果英国退出欧盟，由此可能导致的经济放缓即便程度轻微，也会吞噬因砍掉欧盟会员费而节省下来的预算。

该智库在报告中表示，表面来看英国政府一年可节省下约80亿英镑(117亿美元)的欧盟会员费。

但如果在英国退出欧盟后，任何一年的经济产出比留在欧盟少0.6%，就将完全抵消退欧给英国公共财政带来的好处。

“分析着重认为，英国经济萎缩的程度，将远远超过砍掉欧盟会员费给财政带来的正面影响，”IFS副主管Carl Emmerson称。

IFS表示，如果真像英国国家经济社会研究院(NIESR)最乐观的预期那样，公投决定退欧后英国经济规模在2019年收缩2.1%，那么政府举债规模将较当前计划高出200亿英镑。

IFS并称，若情况没那么乐观，则2019年底前政府举债规模将增加400亿英镑。

IFS报告得到英国经济和社会研究委员会(Britain's Economic and Social Research Council)的资助。该委员会则由支持留在欧盟的英国政府提供资金。

“退欧”阵营则表示，IFS报告及类似研究忽视了继续留在境况不佳的欧盟所面临的风险。

英国首相卡梅伦周一表示，对英国而言，离开欧盟是一个经济自毁行为。他提交财政报告警告称，(若脱欧)英国经济可能陷入衰退，英镑动荡，而且英国可能损失50万个工作岗位。(完)