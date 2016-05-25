退欧带来的经济冲击或将抵消对英国财政的正面影响--IFS

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦5月25日 - 财政研究所(Institute for Fiscal Studies, IFS)周三称，如果英国退出欧盟，由此可能导致的经济放缓即便程度轻微，也会吞噬因砍掉欧盟会员费而节省下来的预算。
该智库在报告中表示，表面来看英国政府一年可节省下约80亿英镑(117亿美元)的欧盟会员费。
但如果在英国退出欧盟后，任何一年的经济产出比留在欧盟少0.6%，就将完全抵消退欧给英国公共财政带来的好处。
“分析着重认为，英国经济萎缩的程度，将远远超过砍掉欧盟会员费给财政带来的正面影响，”IFS副主管Carl Emmerson称。
IFS表示，如果真像英国国家经济社会研究院(NIESR)最乐观的预期那样，公投决定退欧后英国经济规模在2019年收缩2.1%，那么政府举债规模将较当前计划高出200亿英镑。
IFS并称，若情况没那么乐观，则2019年底前政府举债规模将增加400亿英镑。
IFS报告得到英国经济和社会研究委员会(Britain's Economic and Social Research Council)的资助。该委员会则由支持留在欧盟的英国政府提供资金。
“退欧”阵营则表示，IFS报告及类似研究忽视了继续留在境况不佳的欧盟所面临的风险。
英国首相卡梅伦周一表示，对英国而言，离开欧盟是一个经济自毁行为。他提交财政报告警告称，(若脱欧)英国经济可能陷入衰退，英镑动荡，而且英国可能损失50万个工作岗位。(完)
(编译 孙国玉/许娜；审校 郑茵/徐文焰)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。