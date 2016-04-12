IMF下调英国成长预估 称退欧可能重创全球经济

路透伦敦4月12日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示，若6月英国公投结果是退欧，将重创脆弱的全球经济。这是迄今为止，任何一家全球性组织发表的有关英国退欧风险的最严厉警告。

在半年度全球经济展望报告中，IMF将6月23日举行的英国退欧公投，与中国和其他新兴市场的的不稳定，油价波动以及发达经济体丧失长期成长潜力等并列为全球面临的主要风险。

“计划在6月举行的公投已经给投资者造成了不确定性，”IMF的首席经济学家奥伯斯法尔德(Maurice Obstfeld)表示，“英国退欧可能扰乱已经建立的贸易关系，从而重创地区和全球经济。”

IMF将英国2016年成长预估从之前的2.2%下调至1.9%，在除日本之外的发达经济体中，调降的幅度最大。

英国经济2015年成长2.3%，英国政府预测机构之前表示，英国经济成长在今年和今后数年将会放缓。(完)