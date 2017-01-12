特雷莎·梅撇清对雇用外来技术工人收费为误读

路透伦敦1月11日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周三与负责移民事务的官员Robert Goodwill所提观点划界限。后者暗示，英国考虑在脱欧后向雇用欧盟成员国技术工人的本国公司征收“移民技术工人费”，每人每年1,000英镑(1,200美元)。

这个想法遭到一个知名雇主团体、反对党自由民主党以及欧洲议会负责英国脱欧事务人士的强烈谴责。

Goodwill对议会一个委员会表示，针对非欧盟技术工人的收费将在4月开始执行，他并暗示政府可将这项收费扩展至来自欧盟的工人。

但特雷莎·梅发言人称，他的讲话被误读。

“他的言论似乎被误解，那是断章取义，”该发言人对记者称。“他说的是，有些人可能建议未来可以采取的一些做法。”

“他从头到尾都没有说这在议程中。它并不在政府议程中。”

英国企业董事协会(Institute of Directors)稍早表示，这种费用将损及那些依赖海外技术员工的企业。

“该费用只会在很多企业都面临不确定性的时期，损及就业增长，”英国企业董事协会就业和技能负责人Seamus Nevin称。

“就算他们(企业)找到了合适的人选，也受不了更多限制和额外费用的双重打击。”(完)