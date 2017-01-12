特雷莎·梅撇清对雇用外来技术工人收费为误读

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透伦敦1月11日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周三与负责移民事务的官员Robert Goodwill所提观点划界限。后者暗示，英国考虑在脱欧后向雇用欧盟成员国技术工人的本国公司征收“移民技术工人费”，每人每年1,000英镑(1,200美元)。
这个想法遭到一个知名雇主团体、反对党自由民主党以及欧洲议会负责英国脱欧事务人士的强烈谴责。
Goodwill对议会一个委员会表示，针对非欧盟技术工人的收费将在4月开始执行，他并暗示政府可将这项收费扩展至来自欧盟的工人。
但特雷莎·梅发言人称，他的讲话被误读。
“他的言论似乎被误解，那是断章取义，”该发言人对记者称。“他说的是，有些人可能建议未来可以采取的一些做法。”
“他从头到尾都没有说这在议程中。它并不在政府议程中。”
英国企业董事协会(Institute of Directors)稍早表示，这种费用将损及那些依赖海外技术员工的企业。
“该费用只会在很多企业都面临不确定性的时期，损及就业增长，”英国企业董事协会就业和技能负责人Seamus Nevin称。
“就算他们(企业)找到了合适的人选，也受不了更多限制和额外费用的双重打击。”(完)
(编译 王丽鑫/杜明霞；审校 郑茵/徐文焰)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。