30家央行总裁在英国退欧后承诺维护市场稳定--印尼央行

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透雅加达6月27日 - 印尼央行周一表示，英国公投决定退出欧盟后，全球30家央行总裁在巴塞尔举行的国际清算银行(BIS)年会上，承诺维护金融市场稳定。
印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)发布声明称，这些央行还承诺更加密切地合作，以实现金融市场平稳和稳定，并支持英国央行采取的任何“预防措施”。(完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。