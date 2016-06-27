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国际财经 | 2016年 6月 27日 星期一 14:27 BJT

30家央行总裁在英国退欧后承诺维护市场稳定--印尼央行

路透雅加达6月27日 - 印尼央行周一表示，英国公投决定退出欧盟后，全球30家央行总裁在巴塞尔举行的国际清算银行(BIS)年会上，承诺维护金融市场稳定。

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)发布声明称，这些央行还承诺更加密切地合作，以实现金融市场平稳和稳定，并支持英国央行采取的任何“预防措施”。(完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)

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