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市场报道 | 2016年 10月 25日 星期二 03:23 BJT

英国数据：10月公众对未来12个月通胀预期增幅为逾10年最大-Citi/YouGov调查

路透伦敦10月24日 - 根据周一发布的Citi/YouGov调查结果显示，10英国公众对未来12个月通胀的预期猛增，增幅为逾10年来最大，因担忧进口物价攀升。

10月调查显示，英国人预计未来12个月通胀率平均为2.5%，9月调查结果为1.7%，为2005年此项调查开始以来的最大增幅。对未来五至10年通胀的预期基本持稳在2.7%。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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