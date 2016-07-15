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货币新闻 | 2016年 7月 15日 星期五 19:12 BJT

英国经济：英国退欧短期内或阻碍基础设施投资交易

“政策风险、监管框架和政府，所有这些都是决定投资的因素。可能将有大量的交易被搁置，因为人们正等着看新政府上台。”

刚上任的英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周四表示，英国对商业持开放态度。一批大型项目还有待她的批准，这些项目包括机场扩建和高铁项目，还有Hinkley Point的核电站。

消息人士称，英国唯一私人所有和运营的收费公路，位于中部城市伯明翰的 M6 Toll出售计划已经搁浅。该公路被一个银行财团出售，以期能收回19亿英镑。

瑞银集团(UBS)已经准备好发出一份意向书，但这个投资项目的细节是基于英国成功“留欧”，需要在公投之后被修订。

评级机构穆迪称，对基础设施最大的直接影响将是英镑的贬值，特别是对运输资产而言。

英镑深跌，资产价格变得更便宜。但如果材料是从国外进口，新项目的建设反而会变得更加昂贵。(完)

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