《分析》投资者的大陆漂移：英国以外的欧洲资产受青睐

路透伦敦/纽约6月6日 - 在对欧洲的投资评估中，全球投资者把英国和欧洲其他地区区别对待，这反映出他们对欧洲经济前景越来越乐观，但又对艰难而且可能久拖不决的脱欧谈判感到不安。

这指的是今年强势出现的“除英国以外欧洲”投资类别，海外投资者尽量避免把英国股票与任何欧洲相关投资混为一谈。

几十年来，英国一直是欧洲投资进程固有的部分，不光因为伦敦是地区金融中心，而且欧盟内部因自由贸易及商品和人员自由流动产生了深度联系。

随着英国脱欧，上述联系中很多将面临不确定性，人们逐渐意识到，英国和欧盟金融市场将会发展出自己的特点和推动力，以前的假设面临挑战。

路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)年初以来上市交易基金(ETF)数据显示，这种情况已经上演。

追踪除英国以外欧洲股票的ETF需求最强劲，其中最大的iShares MSCI Eurozone ETF (EZU.Z)今年净流入39亿美元。

在此同时，纳入英国股票的欧洲ETF则出现大失血，意味着只想投资欧洲的投资者积极寻求规避英国股票。

“除英国外欧洲”并非一个新的投资概念，而投资者可入手的这类产品规模及范畴均比不上泛欧投资产品。

根据理柏(Lipper)，全球有1,800多档共同基金投资泛欧股票，它们共计管理逾2,500亿美元资产。

而投资不含英国上市股票的欧洲股票的基金仅有150多档，资产规模合计500亿美元。

尽管如此，英国2016年公投脱欧以来的这种隔断情况还是值得注意的。

“这两个地区一直是分开的，但英国脱欧更加突显这种情况，”Jupiter资产管理公司全球股票基金经理Stephen Mitchell指出。

“在英国公投脱欧后的两个星期，美国投资者即撤离了英国--到2016年7月时他们已经离开了。英国脱欧的变数使他们出走，”Mitchell说，并称他们已经重新回到欧洲，但并未重返英国。

“目前这种情况可能会持续下去。”

**英国与欧洲情况迥异**

经过一年对政治面结果的反思，以及因英国退欧公投、美国总统大选与意大利宪改公投后的市场走势而吃了闷亏之后，投资者对于依据民调进行交易的方式敬而远之，转而更加看重基本面。

就此而言，英国与欧洲的差异愈见明显。

法国大选之后，欧元区的政治风险淡化；而英国在上周以前还几成定局的选情，现在看起来似乎也没那么十拿九稳了。

此外，英国经济前景被消费者支出是否能够持续的疑虑所笼罩，而欧盟经济形势似乎较为乐观。

“这是与欧洲大陆对比非常鲜明的一个方面，”贝莱德(Blackrock) (BLK.N)首席市场策略师Isabelle Mateos y Lago表示。

“影响程度很难量化，不过从退欧公投之后已可见一斑，英国消费者的存款一直在往下掉，储蓄率降到纪录低点，” Mateos y Lago表示。

英国与欧元区消费者信心指数对比图表：tmsnrt.rs/2sxXPaB

**英国会步日本后尘吗？**

英国的确依然是全球投资者的一个关键市场，能为他们提供投资众多大企业的机会，包括力拓(RIO.L)、皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)等大型商品生产商，食品和饮料龙头企业帝亚吉欧(Diageo)(DGE.L)和联合利华(Unilever)(ULVR.L)，以及像汇丰控股(HSBA.L)这样专注于新兴市场的银行业巨头。这些企业都未在欧洲大陆上市。

此外，欧元区企业也严重依赖英国市场。例如，MSCI明晟的数据显示，欧元区大型企业约10%的营收直接来自英国，这意味着投资者仍需要密切关注英国的状况。

一些人说，对于投资版图将如何演变，亚洲或许能提供一个范本。

“受退欧影响，英国将稍微被区别对待。这跟日本的情况有点类似。日本是亚洲的一部分，但日本和亚洲其他地区的差别非常大，足以需要对其进行单独的研究，”SVM Asset Management的董事总经理Colin McLean说。

一个主要的原因是，日本和亚洲其他地区能够，而且往往也确实各自走出独立的行情。

德意志银行的英国执行长John Cryan暗指，随着退欧谈判临近，欧洲正出现(与亚洲)类似的情景。

“...从中期来看，我认为欧盟27国的情况相对较好，” Cryan上周在该行于纽约主办的一次金融会议上说。

“我认为英国刚开始了解退欧将带来的复杂情况。”

对于也在努力应对这些复杂情况的投资者而言，将英国排除在外的欧洲或许能让他们觉得稍微简单一些。

欧元区主要企业营收按国别来源划分图表：

tmsnrt.rs/2qZVlzI

(完)