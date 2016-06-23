日本金融：金融厅在英国公投前监控银行业及券商的外币流动性--消息

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透东京6月23日 - 熟悉情况的消息人士周四表示，在英国退欧公投之前，日本金融厅正在监控日本银行业者和券商的外币流动性。
消息人士称，金融厅检查了金融机构是否为日常运作筹备了必要的英镑 和欧元 。因未被授权对媒体讲话，消息人士拒绝具名。
消息人士表示，日本金融厅对周四英国公投后若市场波动性上升，筹集英镑和欧元可能存在的困难保持警惕，但并不非常担心美元 供应耗尽。
英国公投将于周四(6月23日)0600 GMT开始，官方结果将于周五0600 GMT左右出炉。但不完全结果和统计数字公布的时间将更早。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。