日本金融：金融厅在英国公投前监控银行业及券商的外币流动性--消息

路透东京6月23日 - 熟悉情况的消息人士周四表示，在英国退欧公投之前，日本金融厅正在监控日本银行业者和券商的外币流动性。

消息人士称，金融厅检查了金融机构是否为日常运作筹备了必要的英镑 和欧元 。因未被授权对媒体讲话，消息人士拒绝具名。

消息人士表示，日本金融厅对周四英国公投后若市场波动性上升，筹集英镑和欧元可能存在的困难保持警惕，但并不非常担心美元 供应耗尽。

英国公投将于周四(6月23日)0600 GMT开始，官方结果将于周五0600 GMT左右出炉。但不完全结果和统计数字公布的时间将更早。(完)