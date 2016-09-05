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国际财经 | 2016年 9月 5日 星期一 11:01 BJT

日本警告英国脱欧可能促使银行及药业投资转向欧盟

路透东京9月4日 - 日本警告英国，脱欧可能促使日本金融机构搬离伦敦，并且提列了一份日本企业对于英国脱欧的担忧清单。

日本一政府工作小组在G20峰会前公布的这份15页报告中，还警告药业研发投资也可能流出英国，不过报告称预计英国政府能平稳处理脱欧事宜。

该报告周五在日本外务省网站上公布，列举的诸多担忧包括：如果英国脱欧意味着其失去“单一市场护照”，即在欧盟运营的权利，日本金融机构可能需要在欧盟申请企业资格。报告还提出对关税保护及伦敦作为欧元交易清算中心地位等方面的担忧。

很多日本金融及其他行业企业把欧洲总部设在英国，例如日产汽车(7201.T)。报告称，去年日本对欧盟投资近半数流向英国。

一英国官员称，欢迎这类报告。

“这些信息帮助我们了解，对英国来说什么协议是正确的。”(完)

(编译 王丽鑫；审校 许娜)

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