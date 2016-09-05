日本警告英国脱欧可能促使银行及药业投资转向欧盟

日本一政府工作小组在G20峰会前公布的这份15页报告中，还警告药业研发投资也可能流出英国，不过报告称预计英国政府能平稳处理脱欧事宜。

该报告周五在日本外务省网站上公布，列举的诸多担忧包括：如果英国脱欧意味着其失去“单一市场护照”，即在欧盟运营的权利，日本金融机构可能需要在欧盟申请企业资格。报告还提出对关税保护及伦敦作为欧元交易清算中心地位等方面的担忧。