英国商务大臣称华为在英国的13亿英镑投资计划将照常推进

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透伦敦6月28日 - 英国商务大臣贾韦德（Sajid Javid）称，尽管英国公投决定退出欧盟，中国科技巨头华为周二仍对英国政府表示将照常推进在英国的投资计划。
贾韦德在新闻发布会上说：“投资者重申对英国的支持。举个例子，就在今天，华为向英国政府确认，他们在英国投资13亿英镑的计划将如期推进。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。