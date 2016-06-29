英国商务大臣称华为在英国的13亿英镑投资计划将照常推进

路透伦敦6月28日 - 英国商务大臣贾韦德（Sajid Javid）称，尽管英国公投决定退出欧盟，中国科技巨头华为周二仍对英国政府表示将照常推进在英国的投资计划。

贾韦德在新闻发布会上说：“投资者重申对英国的支持。举个例子，就在今天，华为向英国政府确认，他们在英国投资13亿英镑的计划将如期推进。”（完）