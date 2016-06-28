版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 00:19 BJT

标题新闻：英国商务大臣称尽管英国决定脱欧，但华为表示将继续原计划的13亿英镑在英投资计划

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐