伦敦市长敦促内阁支持英国脱离欧盟

路透伦敦2月27日 - 英国伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)周六接受一份报纸采访时，敦促部长们加入支持英国退出欧盟的阵营，再次反对首相暨保守党党魁卡梅伦的立场。

约翰逊称，他希望改变内阁多数部长的想法，他们倾向于在6月23日的公投中赞成留在欧盟。外界普遍认为约翰逊将接替卡梅伦。

“大家应该考虑一下这个观点。我非常尊重首相的说法。但我觉得大家应该思考一下这个观点，”约翰逊对Telegraph报称。

此外，他在接受泰晤士报采访时反驳了一种观点，即投票“离开”可能促成最后的谈判，以获得更好的条件让英国留在欧盟，进而导致第二次公投。

在被问及是否会再来一次公投时，约翰逊表示：“不会。离开就是离开了。”

根据ORB为英国独立报周五公布的最新民调，支持“离开欧盟”的比例从一个月前的48%上升至52%，支持“留在欧盟”的比例则从52%降至48%。(完)