伦敦市长敦促内阁支持英国脱离欧盟

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透伦敦2月27日 - 英国伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)周六接受一份报纸采访时，敦促部长们加入支持英国退出欧盟的阵营，再次反对首相暨保守党党魁卡梅伦的立场。
约翰逊称，他希望改变内阁多数部长的想法，他们倾向于在6月23日的公投中赞成留在欧盟。外界普遍认为约翰逊将接替卡梅伦。
“大家应该考虑一下这个观点。我非常尊重首相的说法。但我觉得大家应该思考一下这个观点，”约翰逊对Telegraph报称。
此外，他在接受泰晤士报采访时反驳了一种观点，即投票“离开”可能促成最后的谈判，以获得更好的条件让英国留在欧盟，进而导致第二次公投。
在被问及是否会再来一次公投时，约翰逊表示：“不会。离开就是离开了。”
根据ORB为英国独立报周五公布的最新民调，支持“离开欧盟”的比例从一个月前的48%上升至52%，支持“留在欧盟”的比例则从52%降至48%。(完)
(编译 王丽鑫；审校 许娜)
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路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。