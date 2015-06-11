摩根大通警告称英国退欧或促使苏格兰再次进行独立公投

路透伦敦6月10日 （记者 Guy Faulconbridge） - 摩根大通发表研报称，英国若全民公投退出欧盟，或促使苏格兰民族党再次进行独立公投。

摩根大通称，卡梅伦可能将在2016年举行退欧公投，且卡梅伦可能不会在有关退欧的重新谈判中提出实质性改变，但他可能会宣称关系已被重置，并将赢得公投以留在欧盟。

“我们的基础案例是，退欧公投将在2016年下半年举行，且英国将投票留在欧盟，”摩根大通称。

但摩根大通的分析师们警告称，退欧公投结果带来的经济不确定性可能会损害英国经济，且如果公投结果支持退欧都可能引发苏格兰民族党（SNP）再次要求进行独立公投。

“SNP可能会宣称，退欧的决定应促成苏格兰进行另外一轮独立公投，”摩根大通分析师Malcolm Barr和Allan Monks在给客户发送的研报中说道。

“苏格兰再次进行独立公投的预期可能会加重英国在投票退欧后面临的不确定性，”他们说道。

苏格兰民族党称，他们最终将举行另外一轮独立公投，并警告称，若英格兰投票退欧而苏格兰投票留欧，将引发宪法危机。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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