退欧将使每个英国人损失45,000英镑财富--摩根大通

路透伦敦4月29日 - 摩根大通(JPM.N)在一份研究报告中称，英国6月23日公投若决定离开欧盟，可能使每个英国人损失约45,000英镑(65,718美元)，或相当于整个英国房屋库存的约一半价值。

一些金融家称，英国脱欧将令英国财富损失，打压英镑，削弱英国经济，并促使一些交易商把业务搬到其他金融中心，例如纽约或者新加坡。

按照英国财政部的核心预测，2030年时，已经退欧的英国国内生产总值(GDP)将比留在欧盟低6.2%，摩根大通称对英国财富的影响是巨大的。

“以个人计算，每个人的财富将比留在欧盟的情况下低约45,000英镑，”摩根大通在客户报告中称。“数值巨大。”

“换种方式衡量，对财富的冲击相当于损失了一半英国房屋库存和相关土地价值。”

摩根大通也根据一组支持脱欧的经济学家观点进行了预测，他们周四预计脱欧有利于经济。

上述情景预计约10年时间提振GDP增长4%，摩根大通称根据该情景，每个英国人财富可增加29,000英镑，相当于40%的英国房屋库存。

报告未提及对财富变化不同预测的时间框架。(完)