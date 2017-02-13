欧盟执委会主席容克担心英国脱欧谈判可能分化欧盟

2016年1月资料图，欧盟执委会总部外悬挂的英国国旗和欧盟旗帜。 REUTERS/Francois Lenoir

路透柏林2月11日 - 欧盟执委会主席容克表示，他担心英国在脱欧谈判中对欧盟余下的27个成员国作不同承诺，由此造成成员国之间的分裂。

“欧盟其余27国并不清楚这一点，但英国人很清楚他们可以如何处理此事，”容克对德国广播电台表示。“他们可能对A国这样承诺，对B国和C国又做其他承诺，结果就是欧洲的统一立场不复存在。”

英国最晚将于3月底启动与欧盟的正式脱欧谈判，这对欧盟是一项重大考验。目前，欧盟正疲于应付一系列其他挑战，例如让希腊留在欧元区、难民危机以及特朗普当选美国总统。

除此之外，荷兰、法国和德国今年将举行大选，那些民粹主义反欧盟党派料将在选举中有较强表现。

“现在每个人都在谈论关于特朗普和英国脱欧的问题：‘目前对欧洲来说是一个重大机遇，是团结一致共同向前的时候了。’”容克周日广播的采访中表示。此次采访内容于周日广播。

“我希望实际情况会是如此，但这真的会发生吗？我有些怀疑。因为英国人会试着分化其他27个成员国。”

他的警告呼应了德国总理默克尔去年在布拉迪斯拉发欧盟峰会上的言论，该峰会旨在找到欧盟在英国公投退欧之后继续前行的方式。默克尔当时称欧盟正处于生死攸关的时刻。

容克表示，欧盟其余27国有希望改善合作的一个领域是国防。英国和法国是欧盟仅有的拥有核武器的国家。

下个周末容克将在布鲁塞尔迎来美国副总统彭斯，他称特朗普政府采取的保护主义贸易政策，将成为欧盟国家结成新贸易联盟的机会。

“我们必须利用这一形势变化，”容克指出。“我们也不应允许英国与其他国家寻求达成新的贸易协议，因为英国目前还不可以这样做。”

他补充称，只要英国还留在欧盟内，欧盟执委会就要负责贸易协议的协商。(完)